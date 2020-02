İstanbul'da metrobüs ve duraklarda 'koronavirüs" önlemi

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı'nca koronavirüse karşı önlem almak için metrobüsler ile metrobüs duraklarında yıkama ve dezenfekte uygulaması başladı. Uygulama kapsamında, her gün yaklaşık 1 milyon 50 bin kişinin yolculuk yaptığı metrobüsler ile metrobüs durakları ekipler tarafından detaylı temizlik işlemlerinin ardından ilaçlarla dezenfekte edilecek. Uygulama bu gece ilk defa gerçekleşti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, İETT Edirnekapı otobüs garajında bulunan metrobüslerde koronavirüse karşı önlem amaçlı dezenfekte çalışması başlattı. Uygulama kapsamında garajdaki metrobüslere önce dış ve iç temizleme işlemi yapıldı. Temizlik işlemleri sonrası metrobüslerin içi, özel kıyafetli personel tarafından püskürtme yöntemiyle ilaçlanarak detaylı şekilde dezenfekte edildi.

METROBÜS DURAKLARI ÖNCE YIKANDI SONRA DEZENFEKTE EDİLDİ

Temizlik ekipleri, metrobüs duraklarında da yıkama ve dezenfekte işlemine devam etti. Çalışmalar kapsamında Darülaceze Perpa Durağı ile Okmeydanı Hastane Durağı önce yıkandı sonra da durak girişindeki turnikeler, İstanbul Kart dolum makineleri, durak içerisindeki oturma alanları ve panolar dezenfekte edildi. Dezenfekte işlemlerinin ardından metrobüs duraklarında ölçüm yapıldı. Yapılan ölçümlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi. Çalışmalar sırasında yolcuların bu anları cep telefonu ile kaydettiği görüldü.

DURAKLAR, İETT OTOBÜSLERİ, METROBÜSLER, METRO VE VAPURLAR DEZENFEKTE EDİLİYOR

Çalışmalarla ilgili bilgi veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanı Dr. Önder Eryiğit, şunları söyledi:

"Her gün 5 milyon İstanbullu vatandaşımızı taşıdığımız toplu ulaşım araçlarında normal rutin temizlik işlemleri zaten yapılıyordu. Şu anda dünyada söz konusu olan yaygın üst solunum yolu enfeksiyonu riski nedeniyle biz bu periyodik olarak uyguladığımız temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinizi arttırdık. Bu sadece İETT otobüslerinde değil metrobüste, metroda ve deniz hatları vapurlarında da aynı işlemler yapılmaktadır. Biz İstanbul Büyükşehir belediyesi Sağlık daire başkanlığı olarak bu konuyla ilgili eylem planımız oluşturduk. Eylem planımız doğrultusunda da uygulamalarınıza başladık. Tüm İstanbul Büyükşehir Belediyesi uhdesindeki kapalı alanlarda ibadethanelerde kültür merkezlerinde ve diğer bütün İstanbul Büyükşehir Belediyesi faaliyet alanı içerisinde ki kapalı alanlarda dezenfeksiyon işlemlerinize başladık ve bu uygulamaya da devam ediyoruz. Bu konu ile ilgili belli bir zaman dilimi yok ne kadar gerekiyorsa o kadar süreyle biz devam edeceğiz."

"OLASI BİR TEHDİTTEN DOLAYI ÖNLEMİMİZİ ALDIK"

Eryiğit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben buradan şu mesajını vermek isterim İstanbul'da hemşerilerimiz lütfen rahat olsunlar çünkü biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu konu ile ilgili üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdik getirmeye de devam ediyoruz. Toplu ulaşım alanlarını ya da kapalı alanlardaki toplu olarak bulunması gereken yaşam alanlarında rahatlıkla kullanabilirler. Şu anda zaten ülkemizi çok ciddi tehdit altında görmüyoruz Sağlık Bakanlığımız da bu konularla ilgili açıklamalarda bulunuyor. Biz olası bir tehditten dolayı bu önlemlerimizi aldık. Acil eylem planınız oluşturduk ve uygulamaya da başladık."

"BÜTÜN DUDAKLARIMIZDA YAYGINLAŞACAK"

"İstanbul halkı gönül rahatlığıyla tüm toplu ulaşım araçlarını kullanabilir" diyen Önder Eryiğit, "Rutin de duraklarımızda tazyikli suyla temizlikler zaten sürekli yapılan işlemler. Biz mevcut durum nedeniyle bugün itibarıyla bu durağımız da dezenfeksiyon işlemlerine başladık. Bu bütün dudaklarımızda yaygınlaşacaktır. Bugün başka farklı bir uygulamamız daha var. Buradaki el dezenfeksiyon cihazları? Bu cihazlar da tüm duraklarımızda yaygınlaşacak. Üst solunum yolu enfeksiyonları ile ilgili hepimiz biliyoruz ki en çok bulaşma yöntemi ellerde ki dezenfeksiyon ve el temizliği uygulamasının düzgün yapılamaması. Dolayısıyla halkımız rahatlıkla toplu ulaşım araçlarımızı kullanabilirler. Biz duraklarımızda ki kullanılan diğer bütün aparatlara da bu dezenfeksiyon işlemlerini uyguluyoruz. Onun için İstanbul halkı gönül rahatlığıyla tüm toplu ulaşım araçlarını kullanabilir" dedi.

"HER DURAKTA UYGULAMA DEVAM ETMELİ"

Gece saatlerinde metrobüs yolculuğu yapan Asmin Çakıl, "Uygulama çok iyi gerçekten. Bu saatte böyle bir uygulama yapılması beni şaşırttı. Bence her istasyonda olmalı ve en fazla metrobüs içleri ile el tutma yerleri olmalı. Çünkü uzun bir süreden sonra hava sahası çok kötü oluyor içeride. Bunu görünce çok şaşırdım geçsem mi geçmesem mi diye düşündüm. O yüzden uygulama çok iyi bence. Devam etmeli tüm duraklarda" diye konuştu

Kaynak: DHA