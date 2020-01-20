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İstanbul'da metrobüsle motosikletin çarpıştığı trafik kazası

Şişli ilçesinde, metrobüsle motosikletin çarpışması sonucu yaşamını yitiren motosiklet sürücüsünün cenazesi toprağa verildi.

20.01.2020 17:52 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:52İstanbul'da metrobüsle motosikletin çarpıştığı trafik kazası
ilçesinde, metrobüsle motosikletin çarpışması sonucu yaşamını yitiren motosiklet sürücüsünün cenazesi toprağa verildi.
Kazada hayatını kaybeden Emrecan Azder (27) için Silivri Piri Mehmet Paşa Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.
'daki bir üniversitenin bölümünden yeni mezun olduğu ve vatani görevini yapmak için Türkiye'ye döndüğü öğrenilen Azder'in cenazesi, Alipaşa Mezarlığında toprağa verildi.
Mecidiyeköy Köprüsü üzerinde, dün Beylikdüzü-Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüs ile Emrecan Azder yönetimindeki 34 BOZ 442 plakalı motosikletin çarpışması sonucu Azder ile metrobüsteki yolculardan biri yaralanmış, Azder, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Ukrayna, Şişli, Güncel

Kaynak: AA

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