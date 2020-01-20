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İstanbul'da metrobüsle motosikletin çarpıştığı trafik kazası

Şişli ilçesinde, metrobüsle motosikletin çarpıştığı kazaya ilişkin gözaltına alınan metrobüs şoförü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

20.01.2020 18:54 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:54İstanbul'da metrobüsle motosikletin çarpıştığı trafik kazası
ilçesinde, metrobüsle motosikletin çarpıştığı kazaya ilişkin gözaltına alınan metrobüs şoförü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'de dün meydana kazayla ilgili metrobüs şoförünün ifadesi alındı.
Daha sonra mahkemeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mecidiyeköy Köprüsü'nde, dün Beylikdüzü-Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüs ile Emrecan Azder yönetimindeki 34 BOZ 442 plakalı motosikletin çarpışması sonucu Azder ile metrobüsteki yolculardan biri yaralanmış, Azder, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, metrobüs sürücüsü gözaltına alınmıştı.

Mecidiyeköy, İstanbul, Şişli, Güncel

Kaynak: AA

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