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İstanbul'da metroda bir kadın raylara atlayarak intihar etti

İstanbul'da metro durağından bir kadın raylara atlayarak intihar etti. Olay nedeniyle metro seferleri durduruldu.

22.10.2019 14:10

İstanbul'da Şişli- Mecidiyeköy metro durağında bir kadın, raylara atlayarak intihar etti. Metro vagonunun altında kalan kadını kurtarmak için itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay nedeniyle metro seferleri durduruldu.

METRONUN GELDİĞİ SIRADA RAYLARA ATLADI

Edinilen bilgilere göre olay, Mecidiyeköy metro istasyonunda yaşandı. Metro istasyonunda bekleyen yolcular arasında bulunan bir kadın, metronun geldiği sırada raylara atladı. Metro ani fren ile durmaya çalışırken, kadın vagonların altında kaldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Metro seferleri Hacı Osman istikametinde durduruldu. Ekiplerin çalışmalarıyla vagonun altından çıkarılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İstanbul'da metroda bir kadın raylara atlayarak intihar etti

Mecidiyeköy, Güncel

Kaynak: İHA

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