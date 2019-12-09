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İstanbul'da metrolardaki hava kalitesi artırılacak

Metro İstanbul ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma Müdürlüğü, metrolardaki ulusal mevzuata uygun hava kalitesini geliştirmek için çalışma başlattı.

09.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:16İstanbul'da metrolardaki hava kalitesi artırılacak
Metro ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma Müdürlüğü, metrolardaki ulusal mevzuata uygun hava kalitesini geliştirmek için çalışma başlattı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, metrolardaki hava kalitesini yükseltmek için başlatılan çalışmalar kapsamında araç içi, peron ve bilet holünden örnekler toplanarak veriler analiz edilecek, sonuçlar incelenerek partiküller, kaynağında yok edilecek. Çalışmayla metrolardaki PM10 değerleri aşağı çekilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro İstanbul Enerji ve Çevre Yönetim Şefi İsmail Adıyıl, metrolarda düzenli aralıklarla ölçümler yapıldığını ve saniyede 80 metreküp debisi olan fanlar vasıtasıyla metrolardaki kirli havanın tahliye edildiğini belirtti.
Yürütülecek çalışmada dünya standartlarında ölçümler yaparak metrolardaki havanın kalitesini tespit edeceklerini belirten Adıyıl, "Daha sonra iyileştirme yöntemleri üzerine çalışacağız. Tozun ve partiküllerin kaynağında yok edilmesi ya da azaltılması üzerine yoğunlaşacağız. Bununla birlikte amacımız solunan havayı daha steril bir ortama kavuşturmak." ifadelerini kullandı.
- 10 günlük periyotlarda belirlenen 6 istasyonda ölçümler yapılacak
İBB Çevre Koruma Müdürlüğü Yüksek Çevre Mühendisi Bahar Tüncel de 26 farklı istasyonda partikül madde, karbonmonoksit, azot oksit ve ozon gibi kirleticilerin ölçümünü yaptıklarını aktararak, "Yenikapı-Hacıosman (M2) ve Kadıköy-Tavşantepe (M4) hatlarında 10 günlük periyotlarda belirlenen 6 istasyonda ölçümler yapılacak. Metroyu kullanan ve burada çalışanların soludukları hava kalitesi değerlerini belirlemeyi amaçlıyoruz. Bu değerleri, ulusal mevzuatımız olan hava kalitesi değerlendirme ve yönetimi yönetmeliğinde belirtilen standartların çok daha üzerine taşımak istiyoruz. Yapılan analiz sonuçlarına göre de iyileştirme çalışmaları yürüteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, CHP Parti Meclisi, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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