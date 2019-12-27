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Akşam saatlerinde İstanbul'a mevsimin ilk karı yağdı! Otomobiller beyaza büründü

İstanbul'da mevsimin ilk karı yağdı. Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde bir süre yağan kar İstanbulluya sürpriz oldu. Çamlıca'da yağan kar nedeniyle araçların üzeri beyaza büründü.

27.12.2019 19:34 | Son Güncelleme: 27.12.2019 19:54

Türkiye'de kış mevsimi etkisini artırarak göstermeye devam ediyor. Ülkenin çoğu ilinde kar yağışları devam ederken, yağışlar bazı illerde ve ilçelerde okulların tatil olmasına da yol açmıştı.

ÇAMLICA'DA ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Türkiye'nin metropolü 'a da mevsimin ilk karı düştü. Milyonlarca insan tarafından beklenen kar yağışı akşam saatlerinde Anadolu Yakası'nda etkisini göstermeye başladı. İstanbul'un yüksek kesimlerinden biri olan Çamlıca bölgesinde yağan kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar bembeyaz olurken, otomobillerin üzerleri de beyaza büründü.

Akşam saatlerinde İstanbul'a mevsimin ilk karı yağdı! Otomobiller beyaza büründü

Anadolu Yakası, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA


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