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İstanbul'da meydana gelen deprem, kurumları yine ters düşürdü

İstanbul'da bir korkutan deprem daha meydana geldi. Silivri açıklarında meydana gelen depremin şiddetini AFAD 3,2 olarak duyururken, Kandilli Rasathanesi büyüklüğü 2,3 olarak ölçtü. Kurumların depremin şiddetini farklı ölçmesi soru işaretleri yarattı.

25.10.2019 16:35

Fay hattının üzerinde yer aldığı için daima deprem tehdidiyle yaşayan Türkiye'de, depremin şiddetini ölçen kurumların farklı rakamlar açıklaması vatandaşları tedirgin ediyor.

İstanbul'da Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında bir deprem meydana geldi. AFAD, Silivri'nin 19,72 km açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,2 olarak ölçtü. Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 2,3 olarak duyurdu.

AFAD verileri
Kandilli Rasathanesi verileri

Depremin büyüklüğünü ölçen iki kurumun verilerinde göze çarpan fark, akıllara 26 Eylül'de meydana gelen depremi getirdi.

26 EYLÜL'DE DE FARKLI ÖLÇMÜŞLERDİ

İstanbul'da 26 Eylül günü saat 14.00 sıralarında meydana gelen deprem büyük panik yaratmıştı. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6,0 olarak açıklarken, AFAD depremin şiddetini 5,8 olarak duyurmuştu.

İstanbul Valiliği, deprem sonucu olarak herhangi hasar ihbarı yapılmadığını açıklasa da, kurumların deprem şiddetini farklı ölçmesi vatandaşları tedirgin etti.

İstanbulİstanbul'da 5,8 büyüklüğünde korkutan deprem! Valilik, hasar ihbarı yapılmadığını duyurdu

İstanbul'da meydana gelen deprem, kurumları yine ters düşürdü

İstanbul, Silivri, Deprem, AFAD, Güncel


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