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İSTANBUL'DA MEYDANLAR BOŞ, KUŞLAR AÇ KALDI

KORONAVİRÜS önlemleri nedeniyle sokağa çıkanların sayısı oldukça azaldı, dükkanlar kapandı.

06.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:01

KORONAVİRÜS önlemleri nedeniyle sokağa çıkanların sayısı oldukça azaldı, dükkanlar kapandı. Bu durum Eminönü ve Beyazıt Meydanı'ndaki kuşları da etkiledi, meydanlar boşalınca kuşlar da aç kaldı.

Meydanlarda her gün yüzlerce insan geçerken meydanlardaki kuşları da besliyordu. Ancak şimdi bu meydanlardan tek tük insan geçiyor ve kuşlara yem atanların sayısı ise 2-3 kişiyi geçmiyor. Eminönü Meydanı'ndaki açık olan birkaç dükkanın sahipleri kuşları beslemeye çalışıyor. Ancak 3 bin kuşa bu yemler yetmiyor. Beyazıt Meydanı'ndaki kuşlar ise daha şanssız. Buradan geçenlerin sayısı daha da az. Çevrede ise açık dükkan bulunmuyor.

3 BİN KUŞ VAR BURADA

Eminönü Meydanı'nda kuşlar için yem satan Bülent Barut, 'Korona kuşları da vurdu. Esnaf elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyor, biz de yardım ediyoruz. Günlük vatandaşlar geçiyordu yem atıyordu. Şimdi maalesef kimse geçmiyor, hayvanlar da etkilendi bu durumdan. Şu anda yerde yem görünüyor ama burada bir grup güvercin daha var, 3 bin tane kuş var burada. O yüzden aç kalıyor hayvanlar şeklinde konuştu.

ESNAF BESLEMEYE ÇALIŞIYOR

Kuşlara her gün buğday atan Eminönü Çiçek Pazarı esnafı Ramazan Karagöz, '30-35 yıldır buradayım. Ortalama 15-20 kilo yem veriyoruz. Bütçesine göre 5 kilo atan var, 50 kilo atan varö dedi. Kuşlara yem atan, Mehmet Şaban ise, 'Her geçtiğimde bunlara yem alırım. Şimdi esnaf da yok. Bundan bir ay önce her geçen atardı ama şimdi yok kimse dedi.

İSTANBUL’DA MEYDANLAR BOŞ, KUŞLAR AÇ KALDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Beyazıt Meydanı, Eminönü Meydanı, Eminönü, Güncel

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İSTANBUL'DA MEYDANLAR BOŞ, KUŞLAR AÇ KALDI
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