Haberler » Güncel » İstanbul'da, minibüsle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Haber

İstanbul'da, minibüsle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Beylikdüzü ilçesinde, minibüsle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

19.01.2020 22:06 | Son Güncelleme: 19.01.2020 22:06İstanbul'da, minibüsle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
ilçesinde, minibüsle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, istikametine seyreden ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 CGD 073 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle Esenyurt- hattında çalışan 34 TMF 50 plakalı minibüsle çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan iki minibüs yolcusu, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
E-5 yan yolu, kaza dolayısıyla Avcılar yönünde bir süre trafiğe kapandı.

Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

07:30  Malezya'ya kaçak olarak getirilen 150 konteyner plastik atık geri gönderildi
07:29  AVM'de yangında söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor
07:28  AVM'deki yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor
07:24  AVM'de çıkan yangın söndürüldü
07:08  Kocaeli'de bir AVM'de çıkan yangın söndürüldü
20.01.2020 07:32:59