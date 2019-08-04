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İstanbul'da MLKP'li 2 kadın terörist yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, İstanbul'da emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla, terör örgütü MLKP mensubu 2 kadın teröristin yakalandığını açıkladı.

04.08.2019 16:05 İstanbul'da MLKP'li 2 kadın terörist yakalandı
İÇİŞLERİ Bakanlığı, İstanbul'da emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla, terör örgütü  MLKP mensubu 2 kadın teröristin yakalandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in Güngören ilçesindeki bir adrese düzenlediği operasyonda, Tunceli kırsalında faaliyet yürüten  MLKP terör örgütü mensubu olan ve terörden arananlar listesinin gri kategorisinde 300 bin TL ödülle aranan 'Eylül' kod adlı Songül Dilek ve 'Rojda' kod adlı Güneş Akan yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adresinde yapılan aramada, 3 sahte kimlik, 2 sahte üniversite öğrenci kartı, bir miktar dolar ve Türk parası ele geçirildi.

TUNCELİ'DE MLKP'Lİ TERÖRİST KALMADI
Açıklamada, daha önceki operasyonlarda Tunceli kırsalında faaliyet gösteren 5 MLKP'li  teröristten 2'sinin ölü olarak ele geçirildiği, 1'inin  ikna  yoluyla teslim olduğu belirtilerek, iki kadın teröristin yakalanmasıyla birlikte Tunceli kırsalında MLKP terör örgütü mensubunun kalmadığı ifade edildi.


- İstanbul

İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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