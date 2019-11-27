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İstanbul'da Mobil Park Timleri, "evden hırsızlık" şüphelilerini yakaladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Mobil Park Timleri'nin çalışmaları sonucu, "evden hırsızlık" yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

27.11.2019 12:36 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:36İstanbul'da Mobil Park Timleri,
Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Mobil Park Timleri'nin çalışmaları sonucu, "evden hırsızlık" yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mobil Park Timleri'nin çalışmaları sonucu, 'de farklı tarihlerde 4 evden hırsızlık yapan şüphelilere ulaşıldı.
Şüphelilerden yaşı yaşı küçük E.Ç. bir evde, Murat C. (22) ise kamu yararına çalıştırıldığı Kartal Anadolu Adliyesi'nde gözaltına alındı.
Aramada E.Ç. isimli şahıstan 1 ruhsatsız tabancayla 4 fişek ele geçirilirken, şüphelinin çeşitli hırsızlık suçlarından 72 suç kaydının olduğu belirlendi. Murat C'nin ise uyuşturucudan 4, çeşitli hırsızlık suçlarından 16 suç kaydının olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan E.Ç. ve Murat C. tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Maltepe, Güncel

Kaynak: AA

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