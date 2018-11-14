İstanbul'da motosiklet çalan çete çökertildi: 14 gözaltı

İstanbul
'da motosiklet çalan çete çökertildi: 14 gözaltıAnadolu yakasında çok sayıda motosiklet çalan hırsızlık çetesine özel harekat destekli operasyon düzenlendiEle geçirilen motosikletler sahiplerine teslim edildi
İSTANBUL - Anadolu yakasındaki birçok adresten çok sayıda motosiklet çalan kasklı hırsızlık çetesi, yaklaşık 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu özel harekat polisi destekli operasyonla çökertildi. Operasyon anı kameralara yansırken, 16 adresteki 14 şüpheli gözaltına alındı, 11 çalıntı motosiklet ise ele geçirildi. Ataşehir
, Ümraniye
, Üsküdar
ve Kadıköy
başta olmak üzere Anadolu yakasında birçok adresten motosiklet çalınması olaylarının artması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Konuyla ilgili şikayetleri değerlendirerek tek bir dosya haline getiren Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği
dedektifleri, olayların güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.16 adrese özel harekat destekli operasyonYapılan incelemelerde genellikle kasklı olduğu görülen hırsızların, koruyucu kıyafet giydiği ve motosikletleri ise gidon kilitlerini kırarak rahatça çaldıkları tespit edildi. Buna rağmen çalınan motosikletlerin götürüldüğü yerleri kameralardan tespit eden oto hırsızlık dedektifleri, yaklaşık olarak 3 ay boyunca fiziki ve teknik takip gerçekleştirdi. Yapılan takiplerin ardından 16 adres belirlendi. Belirlenen adreslere geçtiğimiz günlerde özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.14 şüpheli gözaltında, 11 motosiklet teslim edildi Çekmeköy
, Ümraniye, Ataşehir ve Sancaktepe
ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda çete lideri Alican O.olan 14 çete üyesi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 11 adet çalıntı ve "change" yapılmış motosiklet ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 şahıs ifadesi alınmak ve sorgulanmak üzere şubeye götürülürken, motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.
İstanbul
14 Kasım 2018 Çarşamba 14:40