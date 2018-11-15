İstanbul'da Motosiklet Hırsızı Çete Adliyeye Sevk Edildi

15 Kasım 2018 Perşembe 11:42



15 Kasım 2018 Perşembe 11:42

Anadolu yakasındaki birçok adresten çok sayıda motosiklet çalan ve yaklaşık 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu özel harekat polisi destekli operasyonla yakalanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hırsızlık anları ise kameralara yansıdı.İddiaya göre Ataşehir, Ümraniye, Üsküdar ve Kadıköy başta olmak üzere Anadolu yakasında birçok adresten motosiklet çalınması olaylarının artması üzerine polis ekipleri çalışma başlatmıştı. Konuyla ilgili şikayetleri değerlendirerek tek bir dosya haline getiren Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri, olayların güvenlik kamera görüntülerini incelemeye almış, yapılan incelemelerde genellikle kasklı olduğu görülen hırsızların, koruyucu kıyafet giydiği ve motosikletleri ise gidon kilitlerini kırarak rahatça çaldıkları tespit edilmişti. Buna rağmen çalınan motosikletlerin götürüldüğü yerleri kameralardan tespit eden oto hırsızlık dedektifleri, yaklaşık olarak 3 ay boyunca fiziki ve teknik takip gerçekleştirdi. Yapılan takiplerin ardından 16 adres belirlendi. Belirlenen adreslere geçtiğimiz günlerde özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.Hırsızlık anları kameradaGüvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kasklı hırsızlar park halindeki motosikletlerin saniyeler içerisinde gidon kilitlerini kırıyor. Hırsızlar ardından motosikletleri iteleyerek çalıyor. Vatandaşların arasında giden hırsızların rahat tavırları dikkat çekiyor.Şüpheliler adliyeye sevk edildiÇekmeköy, Ümraniye, Ataşehir ve Sancaktepe ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda çete lideri A. O.(28) olan 14 çete üyesi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 11 adet çalıntı ve "change" yapılmış motosiklet ele geçirildi. Gözaltına alınarak şubeye götürülen ve işlemleri tamamlanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL