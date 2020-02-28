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İstanbul'da mülteciler sınır kapılarına gidiyor

Göçmenlere Avrupa kapılarının açılmasının ardından İstanbul'da yaşayan çok sayıda mülteci sınır kapılarına gitmek için harekete geçti.

28.02.2020 10:53 | Son Güncelleme: 28.02.2020 10:54İstanbul'da mülteciler sınır kapılarına gidiyor
Göçmenlere kapılarının açılmasının ardından 'da yaşayan çok sayıda mülteci sınır kapılarına gitmek için harekete geçti. Zeytinburnu'nda 'ye girmek üzere toplanan bir grup mülteci kameralara yansıdı.

İdlib'deki saldırının ardından Türkiye, Suriyeli mültecilerin kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olmayacağını açıkladı. Haberin yayılmasıyla yurdun bir çok noktasında mülteciler sınır kapılarına doğru harekete geçti. İstanbul'da Zeytinburnu 58. Bulvar'da da göç etmek isteyen Suriyeliler toplandı. Bazı Suriyeliler buradan İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gitti. Bazıları ise kendi araçlarıyla Edirne'ye doğru yola çıktı. Avrupa'ya gitmeye çalışan mülteciler havadan da görüntülendi. - İSTANBUL

İstanbul, Edirne, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

28.02.2020 12:19:13