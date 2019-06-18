18.06.2019 06:55
Haberler»Güncel » Haber

İstanbul'da narkotik operasyonu

Tuzla'da uyuştucu satıcılarına yönelik 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Tuzla'da uyuştucu satıcılarına yönelik 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyona özel harekat polisleri de katıldı.
Helikopter destekli operasyonda 130 polis görev aldı. Uyuştucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için 10 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda bazı kişiler gözaltına alındı. Narkotik dedektör köpeklerin de yer aldığı aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.İstanbul'da narkotik operasyonu
Kaynak: AA
Tuzla, Narkotik, Güncel

Son Dakika Haberleri
08:07 Ortak canlı yayın öncesi taraflar arasında gerginlik yaşandığı ortaya çıktı
08:04 30 ilde FETÖ operasyonu: 63 kişi hakkında yakalama kararı
08:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni gezdi (2)
08:00 TEM'de hurda yüklü TIR devrildi, yol trafiğe kapandı
07:56 Otomobil aydınlatma direğine çarptı: sürücü yaralandı
07:55 Altınokta Körler Derneğinden Rektör Aldemir'e ziyaret
07:45 Tuzla'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu