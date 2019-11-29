Haberler » 3. Sayfa » İstanbul'da narkotik operasyonunda yakalanan 47 kişi tutuklandı - Haber

İstanbul'da narkotik operasyonunda yakalanan 47 kişi tutuklandı

İstanbul'da Fatih başta olmak üzere 7 farklı ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 47 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

29.11.2019 23:45 | Son Güncelleme: 29.11.2019 23:50İstanbul'da narkotik operasyonunda yakalanan 47 kişi tutuklandı
'da Fatih başta olmak üzere 7 farklı ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 47 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Kasım günü Fatih ilçesi başta olmak üzere 7 farklı ilçede uyuşturucu operasyonu gerçekleştirmişti. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri belirlenen çok sayıda adrese baskın düzenlemiş ve çok sayıda uyuşturucu madde ile anahtar görünümlü suikast silahı ele geçirilmişti. Ekipler operasyonda 47 kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürmüştü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 47 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:17 Bir günde üçüncü olay: Brezilya'nın Rio kentinde bıçaklı bir saldırgan çok sayıda kişiyi rehin aldı
00:14 Antalya'da 'Huzur Akdeniz' uygulaması
00:14 Beyoğlu Firuzağa Mahallesi'nde bulunan Masumiyet Müzesi'nin bodrum katında henüz bilinmeyen bir...
23:57 Öğrenciler faciadan şans eseri kurtuldu
23:45 İstanbul'da narkotik operasyonunda yakalanan 47 kişi tutuklandı
23:45 Osmaniye'de asayiş uygulamasında 3 silah ele geçirildi
21:21 Dün ameliyat olan profesör Murat Tosun, evinde ölü bulundu
20:14 Dev kayalar baraja düştü! Heyelan anı kameralara böyle yansıdı
19:25 Doktora şiddet! Masanın üzerine çıkıp tekme attı
19:24 Başakşehir'de metro şantiyesinde göçük: 1 ölü
17:48 Evini fuhuş yapan kadınlara kiraya veren mülk sahibine 29 bin TL ceza
14:47 Ağaç motoru ile odun keserken kendi boğazını kesti!
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
30.11.2019 00:24:48