İstanbul'da nikah törenlerine "koronavirüs" düzenlemesi
İstanbul'daki 22 ilçe belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen nikah törenlerini, gelin, damat ve 2 şahidin katılımıyla yapma kararı aldı.
18.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:22
İstanbul 'daki 22 ilçe belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen nikah törenlerini, gelin, damat ve 2 şahidin katılımıyla yapma kararı aldı.
İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca Kovid-19 salgını nedeniyle bazı işletmelerin faaliyetleri 16 Mart itibarıyla geçici süreyle durdurulurken, düğün salonları da bu tedbirler kapsamında kapatıldı. Birçok ilçe belediyesi de bu genelde kapsamında, nikah törenlerine bir dizi düzenleme getirdi.
Buna göre Arnavutköy, Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beylikdüzü, Çekmeköy, Esenler, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şişli, Tuzla, Ümraniye ve Zeytinburnu 'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında, davetlilerin katımıyla düzenlenen nikah törenleri geçici bir süre gelin, damat ve iki şahidin katılımıyla yapılacak.
Bayrampaşa ve Küçükçekmece belediyeleri evlenecek çift ve şahitlerin yanı sıra anne ve babaların, Eyüpsultan ve Ümraniye belediyeleri ise anne-babaların yanı sıra kardeşlerin de nikah törenine katılabileceklerini duyurdu.
Kartal Belediyesi nikah töreni için davetli sayısını 15, Beyoğlu Belediyesi ise 10 kişiyle sınırlandırdı.
Esenyurt Belediyesi de belediye salonlarında kıyılacak nikah törenlerini ertelediğini, bu süreçte yeni başvuru kabul edilmeyeceğini bildirdi.
Öte yandan, bazı belediyeler nisan sonuna kadar dış mekanlara yeni nikah günü verilmeyeceğini, dış mekanlara nikah memuru gönderilemeyeceğini, nikah gün ve saatinde değişiklik yapmak isteyen çiftlere kolaylık sağlanacağını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca Kovid-19 salgını nedeniyle bazı işletmelerin faaliyetleri 16 Mart itibarıyla geçici süreyle durdurulurken, düğün salonları da bu tedbirler kapsamında kapatıldı. Birçok ilçe belediyesi de bu genelde kapsamında, nikah törenlerine bir dizi düzenleme getirdi.
Buna göre Arnavutköy, Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beylikdüzü, Çekmeköy, Esenler, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şişli, Tuzla, Ümraniye ve Zeytinburnu 'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında, davetlilerin katımıyla düzenlenen nikah törenleri geçici bir süre gelin, damat ve iki şahidin katılımıyla yapılacak.
Bayrampaşa ve Küçükçekmece belediyeleri evlenecek çift ve şahitlerin yanı sıra anne ve babaların, Eyüpsultan ve Ümraniye belediyeleri ise anne-babaların yanı sıra kardeşlerin de nikah törenine katılabileceklerini duyurdu.
Kartal Belediyesi nikah töreni için davetli sayısını 15, Beyoğlu Belediyesi ise 10 kişiyle sınırlandırdı.
Esenyurt Belediyesi de belediye salonlarında kıyılacak nikah törenlerini ertelediğini, bu süreçte yeni başvuru kabul edilmeyeceğini bildirdi.
Öte yandan, bazı belediyeler nisan sonuna kadar dış mekanlara yeni nikah günü verilmeyeceğini, dış mekanlara nikah memuru gönderilemeyeceğini, nikah gün ve saatinde değişiklik yapmak isteyen çiftlere kolaylık sağlanacağını duyurdu.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Zeytinburnu, Ümraniye, İstanbul, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Güncel
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Güncel
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Güncel
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu