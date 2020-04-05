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İstanbul'da öğleden yağmur bekleniyor

Çok bulutlu havanın hakim olduğu İstanbul'da öğleden sonra kuvvetli yağmur bekleniyor.

05.04.2020 09:04 | Son Güncelleme: 05.04.2020 09:04
İstanbul'da öğleden yağmur bekleniyor
Çok bulutlu havanın hakim olduğu İstanbul 'da öğleden sonra kuvvetli yağmur bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması öngörülüyor.
Bölge genelinde çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak tahmin edilirken yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile öğleden itibaren İstanbul'un Avrupa Yakası'nda kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zamanla etkisini artırarak fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Güncel
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