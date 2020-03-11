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İstanbul'da öğrenci ve velilerden koronavirüs önlemi

İSTANBUL'da okula giden çocuklar koronavirüse karşı maske, dezenfektan ve kolonya kullanıyor.

11.03.2020 17:49 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:50
İstanbul'da öğrenci ve velilerden koronavirüs önlemi
İSTANBUL'da  okula giden çocuklar  koronavirüse karşı maske, dezenfektan ve kolonya kullanıyor. Anne ve babalar, çocuklarını okula gönderirken çantalarına maske, dezenfektan ve kolonya koyarak önlem alıyor. Halkalı Atakent Mahallesi'nde okuldan çıkan pek çok öğrencinin maske ve dezenfektan kullandığı görüldü.

"GÜNDE 10-15 KERE DEZENFEKTAN SIKIYORUM"

Çocuklarının çantasına önlem amaçlı kolonya koyduğunu dile getiren veli Aslı Arnak, " Ellerimizi yıkıyoruz önlem olarak, üstümüzü değiştiriyoruz. Sağlıklı besleniyoruz. Bunun gibi. Kolonya ve  dezenfektan koyduk çantasına ama maske zaten tamamen korumuyor diyorlar. Filtreli maske olması gerekiyormuş. Onun da dersi dinlemesi bütün gün mümkün değil" şeklinde konuştu.

12 yaşındaki Alican Öztoprak annesinin kendisine verdiği dezenfektanı sık sık kullandığını dile getirerek, "Hijyen amacıyla Fısfıs taşıyorum yanımda. Günde 10-15 kere sıkıyorum ne olur ne olmaz diye. Sık sık ellerimi de yıkıyorum" ifadelerini kullandı.

6 yaşındaki oğlu Alp'i okuldan almaya gelen veli Cüneyt Kanal, "Oğlumuzu gönderdik ama şüpheli bir şekilde gönderdik. Öğretmenleri maske vermiş" dedi

"GÖNDERSEM Mİ GÖNDERMESEM Mİ DİYE DÜŞÜNDÜM

Veli Duygu Gürleyen ise, "Küçük önlemler alabiliyoruz şu anda. Süreli  'Ellerini yıka çocuğum' diyoruz. Çantalarına antibakteriyel ıslak mendiller, kolonya koyuyorum. Bu kadar şimdilik. Tatil edilirse biz de göndermeyiz. Bugün düşündüm 'göndersem mi göndermesem mi?' diye ama paniğe de pek gerek yok şu an için" diye konuştu.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Etiketler : Atakent Mahallesi, İstanbul, Halkalı, Anne, Güncel

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