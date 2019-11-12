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İstanbul'da öğrencilerin tehlikeli okul yolculuğu! Hafriyat kamyonları da aynı yolu kullanıyor

Sultangazi'de 4 okulun öğrencileri okula ve evlerine gidebilmek için her gün kilometrelerce yürüyor. Toplu ulaşımın yetersiz, servisin pahalı olduğunu belirten öğrenciler hafriyat kamyonlarının da kullandığı yoldan her gün gidip geliyor.

12.11.2019 16:51 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:54İstanbul'da öğrencilerin tehlikeli okul yolculuğu! Hafriyat kamyonları da aynı yolu kullanıyor

'de bulunan Hacı Ayşe Ateş Anadolu Lisesi, Fuat Sezgin Anadolu Lisesi, Sultangazi Anadolu Lisesi ve Hasan Celal Güzel Anadolu Lisesi'nde yaklaşık 4 bin öğrenci eğitim görüyor.

Öğrencilerin bazıları öğrenci servisinin yanı sıra okula ve eve gidebilmek için toplu taşıma araçlarını tercih ederken, bazıları da her gün kilometrelerce yol yürüyor.

Servis ücretlerini pahalı bulan, toplu taşıma araçlarının tıka basa dolu olmasından dolayı okula ve evlerine yürüyerek gitmeyi tercih eden öğrenciler otobüslerin seyrek geçtiğini söylediler.

OTOSTOP ÇEKENLER DE VAR

Yürüyüş sırasında bazı öğrencilerde otostop çekerek evlerine gidiyor. Hafriyat kamyonlarının da kullandığı yolda her gün otostop çekerek evlerine giden bazı öğrenciler ise toplu taşıma seferlerinin artırılmasını talep ediyor.

AKAN TRAFİKTE KAVGA EDİYORLAR

Trafiğin en işlek olduğu Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde zaman zaman öğrenciler arasında tekmeli yumruklu kavgalar yaşanıyor. Akan trafiğin içinde kavga eden öğrenciler kendi canlarını tehlikeye atarken, sürücülere de zor anlar yaşatıyorlar. Kavga eden öğrencileri ise yoldan geçen sürücüler araya girerek ayırıyor.


Sultangazi, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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