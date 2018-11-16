İstanbul'da Öğretim Üyelerine Gözaltı İddiası

İstanbul
'da öğretim üyelerine gözaltı iddiasıProf. Betül Tanbay ve Prof. Turgut Tarhanlı gözaltına alındı
İSTANBUL - Polisin sabah saatlerinde yaptığı operasyonda bazı akademisyenlerin gözaltına alındığı belirtiliyor. Gözaltına alınan akademisyenler arasında aralarında Prof. Betül Tanbay ve Prof. Turgut Tarhanlı'nın da olduğu ileri sürülüyor. ÖDP eski Genel Başkanı Ufuk Uras
, kendi sosyal medya hesabı üzerinden bu sabah saatlerinde akademisyenlere yönelik olarak gözaltıların olduğunu duyurdu.Operasyon kapsamında aralarında Prof. Betül Tanbay ve Prof. Turgut Tarhanlı'nın da olduğu öğretim üyelerinin gözaltına alındığı ileri sürülürken, operasyonun içeriğiyle ilgili bilgi henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.
Sabah,İstanbul