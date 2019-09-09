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İstanbul'da okul çevrelerinde denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla kent genelinde tüm okulların çevresinde genel uygulama yapıldı.

09.09.2019 09:50 İstanbul'da okul çevrelerinde denetim
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla kent genelinde tüm okulların çevresinde genel uygulama yapıldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerle öğretmenlerin huzur ve güven içinde olması amacıyla kentteki okul çevrelerinde denetim yaptı.
Denetimlere, narkotik ve çocuk şube polislerinin yanı sıra trafik polisi, motosikletli timler, yunuslar, Mobil Okul Timi (MOT) ve narkotik köpeği katıldı.
Uygulama çerçevesinde, okul önleri ve yakınlarında şüpheli araçlar durdurularak kontrol edilirken, şüpheli kişilere de GBT uygulaması ve üst araması yapıldı.
Bu kapsamda ekipler, Bakırköy, Zeytinburnu, Beyoğlu, Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy ve diğer ilçelerde denetim gerçekleştirdi.
Emniyet yetkilileri, MOT'un sürekli okul önlerinde denetim yapacağını ve uygulamanın yıl sonuna kadar periyodik çerçevede devam edeceğini ifade etti.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Güncel

Kaynak: AA

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