Haberler» Güncel» Haber

İstanbul'da okul önlerinde denetim

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler okulların açılması ile birlikte okul önlerindeki uygulamalarına devam ediyor.

10.09.2019 10:29 İstanbul'da okul önlerinde denetim
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler okulların açılması ile birlikte okul önlerindeki uygulamalarına devam ediyor.
Esenler'de bulunan İbrahim Turhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ümraniye Madenler Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi önünde gerçekleştirilen uygulamalara Narkotik ekipleri, Mobil Okul Timler (MOT), Trafik ekipleri, Çocuk Şube Müdürlüğü ve Asayiş ekipleri katıldı. Uygulamada durdurulan araçlar didik didik aranırken sürücülerin kimlik sorguları yapıldı. Evrakları eksik olan sürücülere cezai işlem yapıldı, araçları trafikten men edildi.
Aramalarda narkotik madde arama köpeği Şans da görev aldı.

Görüntü dökümü:
------------------
-Denetimlerden detaylar
-Servislerden görüntü
-Öğrencilerden detaylar
-Evrakların incelenmesi
-Köpekli aramalar
-Araçların aranması


- İstanbul

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:14   "Türkiye 200 milyar dolar sınırını 2023'e kadar aşar"
11:14   THY'na, Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği'nden ödül
11:14   Ezginin Günlüğü Küçükçekmece'de sahne aldı
11:14   Adana'da sahte içki operasyonu
11:13   Çatıda yürekleri ağza getiren çalışma
11:13   İbb başkanı imamoğlu: (cumhurbaşkanının daveti) elbette ki katılacağız
11:12   Genel Müdür Bilgili'nin ziyaretleri