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İstanbul'da okul trafiği yoğunluğu

2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte servis araçları İstanbul trafiğinde yerini aldı.

09.09.2019 09:03 İstanbul'da okul trafiği yoğunluğu
2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte servis araçları İstanbul trafiğinde yerini aldı. Servis araçlarının dahil olmasıyla birlikte Yenibosna E-5 üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.

2019-2020 eğitim öğretim yılı bu sabah itibariyle başladı. Okulun ilk gününde öğrenciler sabahın erken saatlerinde yola çıkarak okullarına yetişmeye çalıştı. Okulların açılmasıyla birlikte servis araçları da trafikteki yerini aldı. Sabah saatlerinde Yenibosna E-5 Bakırköy ve Avcılar istikametinde trafikte yoğunluklar oluştu. E-5 üzerinde yoğun trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Vatandaşlar metrobüse akın etti

Yeni öğretim yılının başlamasıyla birlikte sabah saatlerinde trafiğe kalmak istemeyen vatandaşlar metrobüslere akın etti. Metrobüs duraklarında uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar araçlara binmekte güçlük yaşadı. Yenibosna üst geçitte de yoğunluklar oluştu. Oluşan kuyruklar nedeniyle vatandaşlar durağa ulaşabilmek için dakikalarca beklemek durumunda kaldı. - İSTANBUL

Yenibosna, İstanbul, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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