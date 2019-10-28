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İstanbul'da okulda tepki çeken görüntü

İstanbul'da okulda tepki çeken görüntü Öğrenciler 'besmele', 'peygamber' yazan kağıtların üzerine bastırıldı Polis okulda inceleme yapıyorİSTANBUL - Çekmeköy'de bir ilkokulun öğrencileri üzerinde 'besmele', 'peygamber' gibi dini kavramların yazılı olduğu kağıtların üzerine ayaklarıyla bastırıldı.

28.10.2019 19:53
İstanbul'da okulda tepki çeken görüntü
Öğrenciler 'besmele', 'peygamber' yazan kağıtların üzerine bastırıldı
Polis okulda inceleme yapıyor
İSTANBUL - Çekmeköy'de bir ilkokulun öğrencileri üzerinde 'besmele', 'peygamber' gibi dini kavramların yazılı olduğu kağıtların üzerine ayaklarıyla bastırıldı. Çocukların kağıtları ayakları altına aldığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Öte yandan, polisler okulda inceleme yaptı.
Çekmeköy'de bir ilkokulda öğrenciler, iddiaya göre, üzerine 'besmele', 'peygamber' gibi kelimelerin yazılı olduğu kağıtların üzerine ayakları ile bastırıldı. Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler vatandaşlardan büyük tepki aldı. Öte yandan, polis, görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçti. Okula gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme yaptı. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde çocuklar üzerinde yazı bulunan kağıtların üzerine basıyor.
İstanbul'da okulda tepki çeken görüntü

İstanbul, Çekmeköy, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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