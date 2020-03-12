İSTANBUL'DA OKULLAR DEZENFEKTE EDİLİYOR
Koronavirüse karşı okullarda dezenfektasyon çalışmaları yapılıyor.
12.03.2020 12:09 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:09
Koronavirüse karşı okullarda dezenfektasyon çalışmaları yapılıyor. Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama ekipleri ilçedeki okullarda çalışmalar yapıyor. Üsküdar İcadiye İlkokulu'nda bu sabah çalışmalarını sürdüren ekipler, okulu karış karış dezenfekte etti.
Özel kıyafetli ekipler, hazırlanan solüsyonlarla sınıflar, tuvaletler, öğretmen odaları, koridorlar ve okul bahçesi dahil öğrencilerin temas halinde olduğu her noktayı detaylı bir şekilde temizliyor.Çalışmalar sırasında özellikle tuvaletlerin, tırabzan ve okul bahçesindeki oyun alanlarıyla bankların dezenfektasyonuna ayrıca önem veriliyor.- İstanbul
Kaynak: DHA
Etiketler : Üsküdar Belediyesi, İstanbul, Üsküdar, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Yeniden üremeye başlayan çöl çekirgeleri, Irak sınırına kadar geldi
Güncel
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Güncel
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Güncel
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Güncel
Çin'in Vuhan kentinde yaşayan İngiliz adam, koronavirüsü nasıl yendiğini açıkladı
Güncel
Son dakika: 95 yıllık Reklam Kurulu, tarihindeki ikinci toplantısını koronavirüs fırsatçıları için yapacak