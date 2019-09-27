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İstanbul'da okullarda bu sabah (1)
27.09.2019 09:16
Güncel
Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İstanbul'daki hasarlı bina sayısı 473
Bakan Dönmez: Doğal gaz fiyatlarında kısa vadede değişiklik olmayacak
Nihat Hatipoğlu'nun depremden korunma duası sosyal medyada gündem oldu
İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden 'hasarlı bina' eylemi: Oturma eylemi başlattılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'de anlattığı Güvenli Bölge planının ayrıntıları ortaya çıktı
Uzman uyardı: Deprem gibi kriz anlarında telefon görüşmesi yerine mesajlaşmayı tercih edin
Arabada sigara yasağına vatandaştan ilginç çözüm
Deprem sonrası Türk Telekom'dan hizmet alamayan vatandaşlar, bu ay fatura alınmamasını istedi
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