22.06.2019 11:15
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İstanbul'da okullarda seçim sandıkları kuruldu

İstanbul

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine 1 gün kala İstanbul'daki okullarda seçim hazırlıkları tamamlandı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine 1 gün kala İstanbul 'daki okullarda seçim hazırlıkları tamamlandı.
Beşiktaş Nisbetiye Caddesi'ndeki özel okulda sabah saatlerinde oy kullanma kabini ve sandıklar sınıflara getirildi. Okul görevlileri kabinleri sınıflara kurdu, seçim sandıklarına ise numaralar asıldı. Okul kapılarına ve koridordaki duvarlara seçmenleri yönlendirmek için sandık numaralarını gösteren kağıtlar yapıştırıldı. Seçim gününde engelli ve yaşlıların rahat oy kullanmaları için ise giriş katlar belirlendi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Sabah , Beşiktaş , İstanbul , Güncel

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