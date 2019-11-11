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İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz ajanının bedeninde kesik izlerine rastlandı

İstanbul Beyoğlu'nda ölü bulunan Beyaz Miğferler olarak bilinen, El Kaide'ye yakın ekiplerin kurucusu olan James Gustaf Edward Le Mesurier'in nasıl öldürüldüğü hala gizemini korurken, yüzünde kesik izleri olduğu öğrenildi.

11.11.2019 14:14 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:22

Beyoğlu'nda cesedi bulunan kişinin, Suriye'de 'Beyaz Miğferler' olarak bilinen grubun kurucusu olan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier olduğu tespit edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, cesedin yüzünde kesici alet yarasına rastladı.

YÜZÜNÜ KESİP ELLERİNİ BAĞLADILAR

Olay, Karaköy Kılıç Ali Paşa Cami yanında saat 05.30 sıralarında yaşandı. Cami görevlileri, caminin yan tarafında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin öldüğü belirledi. Bu sırada polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Cesedin yüzünde kesici alet yarası, elleri ve ayaklarının ise kırık olduğu tespit edildi. Ceset ilk incelemeler sonrası otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İNGİLİZ AJANI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemede cesetin Suriye'de 'Beyaz Baretliler' olarak bilinen gruba desteği ile tanınan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'e ait olduğu olduğu tespit edildi.

48 yaşındaki Le Mesurier'in şüpheli ölümü, polis kayıtlarına göre 'yüksekten düşme' olarak geçti.

Le Mesurier'in eşinin ilk ifadesinde saat 04.00 sıralarında uyku ilacı aldıklarını, kapının çalınması üzerine uyandığını ve eşinin cesedini çevredekilerin uyarısı üzerine gördüğünü söylediği belirtildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: Beyoğlu'nda İngiliz uyruklu James Gustaf Edward Lemesurier'in ölümüyle ilgili geniş kapsamlı idari ve adli tahkikat başlatılmıştır.

BEYAZ MİĞFERLER'İN KURUCUSU

Le Mesurier, Suriye'de Beyaz Miğferler'in kurucusu olarak biliniyor. Beyaz Miğferler, sivil savunma faaliyeti gösterdiğini savunsa da El Kaide'nin Suriye kolu olan Nusra Cephesi'yle yakın bağı olduğu biliniyor.

Son dakika: Beyaz MiğferlerSon dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!

İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz ajanının bedeninde kesik izlerine rastlandı

3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (3)
TARKAN..:Dunyadaki pis işlerin arkasindaki pislikler !İngilizler....Allah belanizi verecek...
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FIRTINA 61:Geberdi cehennem zebanisi. . . İnsanlığın yüz karası. . . İşiniz gücünüz dünyayı karıştırmak, fitne işlerle uğraşmak. . .
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KURŞUNLU YORUM:Gerçekten düşme değilse Putin''in işidir. . .
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