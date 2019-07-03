İstanbul'da organ ticareti operasyonu: 4 gözaltı

Esenyurt'ta özel bir hastaneye organ ticareti iddiasıyla düzenlenen operasyonda 1'i İsrailli 4 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerce sosyal medya üzerinden organ ticareti yapıldığı iddiasıyla ilgili çalışma başlattı. Organını 10 bin dolara satmak isteyen Suriyeli bir kişi ile bu organın alıcısı olduğu ileri sürülen İsrail uyruklu bir şüpheliyi yakın takibe alan emniyet güçleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Esenyurt'ta özel bir hastaneye operasyon düzenledi.



Hastaneye yapılan baskında, böbrek alıcısı olduğu saptanan İsrail uyruklu Nimer H. (50), böbreğini İsrailli alıcıya satmak isteyen Suriye uyruklu Ahmed Z. (32), organ ticareti yapan organizatör ve tercüman Yusuf E. (49) ile ameliyatı gerçekleştirmeyi tasarlayan doktor Hayri G. (46) yakalandı. 4 şüpheliden İsrail uyruklu Nimer H. sınır dışı edilmek üzere emniyete götürülürken, tercüman Yusuf E. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Böbreğini satışa çıkaran Suriye uyruklu Ahmed Z. ile ameliyatı gerçekleştirecek olan doktor Hayri G. ise tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA