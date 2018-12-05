İstanbul'da Organize Suç Örgütü Operasyonu

05 Aralık 2018 Çarşamba 13:58



05 Aralık 2018 Çarşamba 13:58

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı.İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütü bünyesinde faaliyet yürüttükleri iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Söz konusu soruşturma kapsamında, kentte eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 17 kişiyi gözaltına aldı.Adreslerde yapılan aramalarda, 7 ruhsatsız tabanca, 600 mermi ile 1 milyon lira değerinde çek ve senet ele geçirildi."Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgüte üye olmak", "yağma", "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarına karıştıkları ve 20 olayda 30 kişiyi mağdur ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.