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İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 4'ü polis memuru olmak üzere 21 şüpheli yakalandı.

20.09.2019 12:02
İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 4'ü polis memuru olmak üzere 21 şüpheli yakalandı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih bölgesinde faaliyet gösteren bir suç örgütünün, fuhuş, kumar, rüşvet, uyuşturucu ticareti ve görevi kötüye kullanma gibi farklı suçlar işlediğini tespit etti.
Çalışmaların ardından kimlikleri ve adresleri belirlenen suç örgütü üyelerine yönelik eş zamanlı operasyonda, 4'ü polis memuru 21 zanlı gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 3 tabanca ve 28 mermi ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bu arada, operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 40 kadının ise işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.
İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu

İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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