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İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu

İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde silahlı suç örgütü kurarak uyuşturucu ticareti, çek-senet tahsilatı yapmak gibi suçlara karıştığı iddia edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yaptı.

10.12.2019 07:18 | Son Güncelleme: 10.12.2019 07:18İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu
İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde silahlı suç örgütü kurarak uyuşturucu ticareti, çek-senet tahsilatı yapmak gibi suçlara karıştığı iddia edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yaptı.

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde daha önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Vatan Caddesi'nde bulunan emniyet yerleşkesinde toplanan polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Silahlı suç örgütü kurarak çek-senet tahsilatı, uyuşturucu ticareti gibi suçlara karıştığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyona, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Operasyon kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polisleri eşliğinde Esenyurt Atatürk Mahallesi Kubbe Sokak'ta bulunan bir daireye operasyon yaptı. Polis, operasyon yaptığı dairede bir süre inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından polis adresten ayrıldı.


- İstanbul

Uyuşturucu Ticareti, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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