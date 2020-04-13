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İstanbul'da otobüs durakları yeniden hareketlendi

İstanbul'da 48 saatlik sokağa çıkma yasağı dün gece yarısı sona erdi.

13.04.2020 10:10 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:10
İstanbul'da otobüs durakları yeniden hareketlendi
İstanbul 'da 48 saatlik sokağa çıkma yasağı dün gece yarısı sona erdi. Yasağın ardından iki gündür boş olan otobüs duraklarında yine vatandaşların bazılarının sosyal mesafe kuralına dikkat etmedi. Bazı vatandaşlar otobüsün ön kapısında birikme yaparken, kapasitesi dolduğu için bazı vatandaşlar da alınmadı.
İstanbul dahil 31 büyükşehirde cuma günü ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından iki gündür boş olan İstanbul yolları ve otobüs durakları dün gece yasağın bitmesinin ardından yeniden hareketlendi. Özelikle sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. Otobüs durağında bekleyen bazı vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı görülürken, özellikle otobüsler durağa yanaştığında binmek isteyen vatandaşların ön kapıda biriktiği görüldü. Öte yandan, bazı vatandaşlar otobüsler de alınan yeni kararlar gereği yolcu kapasitesi dolduğu için otobüslere alınmadığı görüldü.
(Volkan Kayalar - Tuncer Cengiz/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Güncel
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