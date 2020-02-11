Haberler » 3. Sayfa » İstanbul'da otobüste öpüşme tartışması: Burası Arabistan mı? - Haberler

İstanbul'da otobüste öpüşme tartışması: Burası Arabistan mı?

İstanbul'da Yeşilpınar-Şişli otobüsünde öpüşen genç çifte bazı yolcular tepki gösterdi. Tepki gösterilen genç kadın ise "Burası Arabistan mı? diyerek karşılık verdi.

11.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:45

Yeşilpınar- seferini yapan İETT otobüsünde çekilen görüntülerde öpüşen bir çift ile diğer yolcular arasındaki tartışma yer aldı.

"AİLE VAR"

Öpüşen çifte yolculardan biri "Burası , burada kanun var, nizam var, aile var" diyerek tepki gösterdi.

"BURASI ARABİSTAN MI?"

çift ise kendilerine tepki gösteren yolcuya "Burası Arabistan mı? Bana 'geri zekalı' diyor terbiyesiz. Sen çok mu terbiyelisin' karşılığını verdi.

TARTIŞMA ÇIKTI

Bu sırada bazı yolcular ise genç çifte sahip çıktı. Öpüşen çifte tepki gösteren yolcuya "Türkiye'de insanlar öpüşemez mi?" dedi.

İstanbul'da otobüste öpüşme tartışması: Burası Arabistan mı?

Yeşilpınar, Türkiye, Şişli, Genç, 3. Sayfa, Yaşam


HABER YORUMLARI (79)
DOĞRUCU DAVUT:Türkler ''in tarihinde kadın her zaman değerli görülmüş ve saygı görmüştür. İslam kültüründe ise kadının ayakları altına cennet serilmiştir. Kadınların bazıları kendi kıymetini bilmedikleri için böyle ucuz hareketler yaparak değersizce davranmatalar. Düşün işte Allah ayaklarının altına cenneti sermiş, yaşadığın toplumda hep el üzerinde tutulmuşsun kanunlar kadının ifadesini esas alıyor. Niye ucuz ve değersiz olarak davranıyorsun? Şimdi sanane diyenler olur onlar da ailelerindekilere baksın bi
Yayından Kaldır
35 5
Cevap yaz
ERENDERDİÇOK:Burası Türkiye Cumhuriyeti toplumun değerleri var halka açık aslında kamu görevi gören taşıma aracında hal ve hareketlerine dikkat etmek zorundadır kişi gösterilen tepki yerinde haklı tepkidir. İleri düşünce moderinlik farklı kavramlar.
Yayından Kaldır
55 4
Cevap yaz
VATANDAŞ:Bu konu mankeni gençler acaba neyi ispatlamak için ortalık yerde firgirdeşiyorlar. Bunları acil bir psikoloğa götürmek lazım. Bunlarda asgarisinden şiddetli unutkanlık var. Bunlar insan olduklarını unutmuş, mutlaka kendilerini başka varlık sanıyorlar.
Yayından Kaldır
36 8
Cevap yaz
VATANTAŞ:burası arabistan değil diye otobüs içinde çiftleşebilirsiniz. . . sorun yok. .
Yayından Kaldır
60 7
Cevap yaz
DEDEOĞLU:Doğru burası arbistan değil ama iş tutmaya çalıştığın yerde senin özel mülkün değil. Orada benimde hakkım var ve hakkımı yiyene haram olsun
Yayından Kaldır
57 10
Cevap yaz
1234:bunun arabistanla amerikayla ne alakası var toplumdasınız orasıda toplu taşıma aracı uygunsuz bir davranış kabahatler kanununa girer hatta bu nasıl bir zihniyet arkadaş arabistan değil burası açın sokak ortasında ilişki yaşayın ne olcak özgür ülke
Yayından Kaldır
220 72
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:burası rusya veya ukrayna mı peki?
Yayından Kaldır
230 34
Cevap yaz
EVSİZ ADAM:Keşke olsa. . . İki haftalığına oralara gitsen de insanlık görsen keşke. . .
Yayından Kaldır
24 59
...........:HERKES İSTEDİGİ GİBİ DAVRANABİLİR HERŞEY YAPABİLİR ÇERKTEN TÜRKİYEYİ ARABİSTANA BENZETMENİN PEŞİNDESİNİZ İSTEMEYEN VARSA ÜLKEYİ TERK ETSİN CİDDEN
Yayından Kaldır
34 178
Cevap yaz
EN BÜYÜK GS:sen gibi parazitler yüzünden ülke böyle oluyor
Yayından Kaldır
21 0
Tüm 79 yorumu okumak için tıklayın
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:53  Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? Enstitü ne demek?
11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
09:54  Özgecan Aslan kimdir? Özgecan Aslan nasıl öldü?
11.02.2020 14:36:10