İstanbul'da otobüste öpüşme tartışması: Burası Arabistan mı?

Yeşilpınar- Şişli seferini yapan İETT otobüsünde çekilen görüntülerde öpüşen bir çift ile diğer yolcular arasındaki tartışma yer aldı.

"AİLE VAR"

Öpüşen çifte yolculardan biri "Burası Türkiye , burada kanun var, nizam var, aile var" diyerek tepki gösterdi.

"BURASI ARABİSTAN MI?"

Genç çift ise kendilerine tepki gösteren yolcuya "Burası Arabistan mı? Bana 'geri zekalı' diyor terbiyesiz. Sen çok mu terbiyelisin' karşılığını verdi.

TARTIŞMA ÇIKTI

Bu sırada bazı yolcular ise genç çifte sahip çıktı. Öpüşen çifte tepki gösteren yolcuya "Türkiye'de insanlar öpüşemez mi?" dedi.