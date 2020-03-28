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İstanbul'da otogarlar bomboş kaldı

İstanbul'da otogarlar bomboş kaldı Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de de yayılımının artması yeni tedbirlerin alınmasına neden oldu.

28.03.2020 01:00 | Son Güncelleme: 28.03.2020 01:02
İstanbul 'da otogarlar bomboş kaldı
İSTANBUL - Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının Türkiye 'de de yayılımının artması yeni tedbirlerin alınmasına neden oldu. Şehirlerarası taşımacılığa getirilen düzenlenmenin ardından valilik iznine de bağlanması nedeniyle İstanbul'da otogarlar bomboş kaldı.
Hızla yayılan ve hala kesin tedavisi bulunamayan korona virüs salgınıyla ilgili yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığının şehirlerarası yolcu taşımacılığına kısıtlama getirmesinin ardından yeni ek genelge ile birlikte valilik iznine bağlanmasına karar verildi. Karar sonrası Megakent İstanbul'da yer alan otogarlar 81 il valiliğine gönderilen genelge ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından bomboş kaldı.
Sefere çıkacak olan otobüslerde ise önceden yayınlanan genelge ile getirilen yasaklar uygulanıyor, otobüslerin alabileceği mevcut yolcu sayısının yarısı kadar yolcu alınıyor ve ikili koltuklarda bir koltuk boş bırakılıyor. İstanbul’da otogarlar bomboş kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Türkiye, Genel

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İstanbul'da otogarlar bomboş kaldı

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