Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İstanbul'da otogarlar bomboş kaldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de de yayılımının artması yeni tedbirlerin alınmasına neden oldu.

28.03.2020 09:00 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:01
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının Türkiye 'de de yayılımının artması yeni tedbirlerin alınmasına neden oldu. Şehirlerarası taşımacılığa getirilen düzenlenmenin ardından valilik iznine de bağlanması nedeniyle İstanbul 'da otogarlar bomboş kaldı.
Hızla yayılan ve hala kesin tedavisi bulunamayan korona virüs salgınıyla ilgili yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığının şehirlerarası yolcu taşımacılığına kısıtlama getirmesinin ardından yeni ek genelge ile birlikte valilik iznine bağlanmasına karar verildi. Karar sonrası Megakent İstanbul'da yer alan otogarlar 81 il valiliğine gönderilen genelge ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından bomboş kaldı.
Sefere çıkacak olan otobüslerde ise önceden yayınlanan genelge ile getirilen yasaklar uygulanıyor, otobüslerin alabileceği mevcut yolcu sayısının yarısı kadar yolcu alınıyor ve ikili koltuklarda bir koltuk boş bırakılıyor.
(İHA) İstanbul’da otogarlar bomboş kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Türkiye, Güncel

Haberin Videosu :

İstanbul'da otogarlar bomboş kaldı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››İstanbul'da otogarlar bomboş kaldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Uzman isim tek tek yanıtladı: Nedir bu hantavirüs, belirtileri neler, tedavisi var mı? Haberler
Uzman isim tek tek yanıtladı: Nedir bu hantavirüs, belirtileri neler, tedavisi var mı?
’Virüs sadece yaşlıları öldürüyor’ tezini çürüten olay! 16 yaşındaki kızdan acı haber geldi Haberler
"Virüs sadece yaşlıları öldürüyor" tezini çürüten olay! 16 yaşındaki kızdan acı haber geldi
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Faiz oranları değiştirildi Haberler
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Faiz oranları değiştirildi
İmamoğlu seçildikten sonra istifa eden isim Bakanlık koltuğuna oturdu Haberler
İmamoğlu seçildikten sonra istifa eden isim Bakanlık koltuğuna oturdu
Herkes dört gözle aşıyı beklerken Kayserili genç bu kabini geliştirdi Haberler
Herkes dört gözle aşıyı beklerken Kayserili genç bu kabini geliştirdi
Virüse yakalanan hekim: Şimdiki aklım olsa sokağa çıkmazdım Haberler
Virüse yakalanan hekim: Şimdiki aklım olsa sokağa çıkmazdım
Salgın, Emniyet Teşkilatı’nı da vurdu! 2 müdürün testi pozitif çıktı Haberler
Salgın, Emniyet Teşkilatı'nı da vurdu! 2 müdürün testi pozitif çıktı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, görevden alındı Haberler
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, görevden alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

09:41: Yasağa rağmen Avcılar Sahili'nde sabah koşuları - Haber 09:40: Şişli'de yaralı arkadaşa "sosyal mesafesiz" sarılış kamerada - Haber 09:40: Torunu doğal beslensin diye kendini yerel tohumlara adadı - Haber 09:40: DSİ'den "Su" açıklaması - Haber 09:40: Jandarma tüm noktalarda tedbirlerini eksiksiz uyguluyor - Haber 09:32: Fransa'da, hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan 16 yaşındaki kız, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti - Haberler 08:18: Salgın Emniyet Teşkilatı'nı da vurdu! 2 müdürün testi pozitif çıktı - Haber 07:45: Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri engellemeyecek - Ekonomi 01:00: İçişleri Bakanlığı'nın şehirler arası yolculuğu kısıtlayan genelgesi sonrasında, otogarlar boş kaldı - Haber 00:22: Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı - Haber 00:17: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi - Haber 00:07: Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı - Haber