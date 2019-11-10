Haberler » Güncel » İstanbul'da otomobil restoranın bahçesine girerek devrildi: 2 yaralı - Haber

İstanbul'da otomobil restoranın bahçesine girerek devrildi: 2 yaralı

İstanbul Avcılar'da, otomobilin bir restoranın bahçesine girerek devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

10.11.2019 06:10 | Son Güncelleme: 10.11.2019 06:10İstanbul'da otomobil restoranın bahçesine girerek devrildi: 2 yaralı
'da, otomobilin bir restoranın bahçesine girerek devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.
Avcılar E-5 yan yol istikametinde, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 VM 409 plakalı otomobil, bir restoranın bahçesine girdi. Bahçedeki güvenlik kulübesine ve ahşap merdivenlere çarpan otomobil devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve yanında bulunan kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İstanbul, Avcılar, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
06:48 İki grubun kavgasında 3 kişi yaralandı
06:39 Avcılar'da otomobil restoran bahçesine uçtu: 1'i ağır 2 yaralı
06:39 Avcılar'da otomobil restoran bahçesine uçtu 1'i ağır 2 yaralı
06:36 Avcılar'da otomobil restoran bahçesine uçtu: 1'i ağır 2 yaralı
06:31 AVCILAR'DA OTOMOBİL RESTORAN BAHÇESİNE UÇTU: 1'İ AĞIR 2 YARALI
23:36 Mardin'de, bir evin bodrumunda 217 canlı akrep ele geçirildi
23:07 Gökhan Özoğuz'un 10 Kasım paylaşımı sosyal medyada tepki gördü
22:58 Kültür Bakanı Ersoy, Atatürk'ün daha önce yayınlanmayan 43 saniyelik görüntüsünü yayınladı
22:20 Diyanet İşleri Başkanlığından "10 Kasım" mesajı: Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyoruz
22:05 Meteoroloji'den açıklama: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 06:50:31