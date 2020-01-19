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İstanbul'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

Bayrampaşa'da, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

19.01.2020 23:32 | Son Güncelleme: 19.01.2020 23:32İstanbul'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
'da, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, O-3 Karayolu'ndan İSTOÇ istikametine giden ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 KU 2716 plakalı otomobil, önünde seyreden 34 ZF 9843 plakalı motosiklete çarptı.
Kazada yere düşerek savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bölgede kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunlaştı.
Otomobil sürücüsünün ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Bayrampaşa, Güncel

Kaynak: AA

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