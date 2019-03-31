31 Mart 2019, 09:11
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İstanbul'da Oy Verme İşlemi Başladı

İstanbul

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul'da oy verme işlemi saat 08: 00'da başladı.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul'da oy verme işlemi saat 08: 00'da başladı. Vatandaşlar sandıklar açılır açılmaz oylarını vermeye başladı. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul'da oy verme işlemi başladı. Saat 08: 00'da başlayan oy verme işlemleri için vatandaşlar erkenden okul önlerine geldi. Oy verme işleminin başlamasıyla vatandaşlar oy kullanmaya başladı.

(Mustafa Esen - Metin Başar - Sadık Kahraman - Zeki İpek -Caner Evyapan/İHA) İstanbul, Güncel
Kaynak: İHA