İstanbul'da özel halk otobüsü şoförlerinden örnek davranış

İstanbul'da hizmet veren özel halk otobüsleri şoförleri, kamu kurum ve kuruluşlarının dezenfekte ekiplerine yardımcı olmak amacıyla kullandıkları otobüsleri yeni tip korona virüse karşı kendileri dezenfekte etti. Araçlara ayrıca el dezenfektanları yerleştirildi.Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılarak binlerce insanın ölümüne yol açan yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı önlemler alınmaya devam ediyor. İstanbul'da özel halk otobüsleri şoförleri de virüse karşı önlem almak için kolları sıvadı. Otobüs şoförleri, kamu kurum ve kuruluşlarının dezenfekte ekiplerine yardımcı olmak amacıyla kullandıkları otobüsleri kendileri dezenfekte etti. Durakta son yolcu indikten sonra gerçekleştirilen dezenfekte işleminde otobüsün her bir tarafı elden geçirildi. Virüse karşı otobüslerin girişine de el dezenfektanları konuldu."Sağlık çalışanlarımızı ücretsiz taşıyacağız"Halk Ulaşım Yönetim Kurulu Başkanı Naci Yağız yaptığı açıklamada, "Öncelikle sağlık çalışanlarımızı kutluyoruz. Onları alkışlıyorum. Biz de bundan sonra sağlık çalışanlarımızı ücretsiz taşıyacağız. Onların emekleri çok büyük. Onlar olmadan bu işin üstesinden kalkmamız çok zor. Şuana kadar araçlarımız eksiksiz çalışıyor. Biz de taşın altına elimizi koyduk. Bu günleri atlatacağız. Araçlarımız el dezenfektanı koyduk. 7-24 orada kalacak. Bu süreci el birliği ile atlatacağız. Bunlar sabit demirbaş oldu. Bundan sonra da kullanmaya devam edeceğiz. Şoförlerimiz her son durakta bu çalışmayı yapacak. Daha sonra kuru bezle ıslak yerleri kurulayacak" dedi.Bir şoför ise, "Her son durakta otobüslerimizi dezenfekte ediyoruz. Vatandaşımızın elle tutunduğu her alanı temizliyoruz. Şuanda da temizliğimizi yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA