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İstanbul'da özel harekat destekli narkotik operasyonu

İstanbul'da özel harekat destekli narkotik operasyonu Fatih'te narkotik ekipleri çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlediİSTANBUL - İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih'te "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

09.11.2019 11:07 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:09
'da özel harekat destekli narkotik operasyonu
Fatih'te narkotik ekipleri çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi
İSTANBUL - İstanbul Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih'te "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 adreste bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih'te operasyon düzenlendi. Eş zamanlı 10 adrese yapılan baskında, özel harekat polisleri koçbaşı ile kapıyı kırarak adreslere girdi. Nefes kesen operasyonda içeride arama yapan narkotimler, evde didik didik arama yaptı. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına aldı. Gözaltına altına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Şüpheliler daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.
İstanbul'da özel harekat destekli narkotik operasyonu

Narkotik, İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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