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İstanbul'da pandemi kurulu AFAD'da toplandı

İstanbul'da pandemi kurulu AFAD'da toplandı Yeni tip korona virüsle(Kovid-19) mücadele kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya önderliğinde oluşturulan pandemi kurulu İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde toplandı.

28.03.2020 20:55 | Son Güncelleme: 28.03.2020 20:56
İstanbul 'da pandemi kurulu AFAD'da toplandı
İSTANBUL - Yeni tip korona virüsle(Kovid-19) mücadele kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya önderliğinde oluşturulan pandemi kurulu İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde toplandı.
Yeni tip korona virüsle(Kovid-19) mücadele kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya önderliğinde oluşturulan pandemi kurulu İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde toplandı. Vali Yerlikaya başkanlığında başlayan toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile ilgili yetkililer yer alıyor.
Toplantı öncesi herhangi bir açıklama yapılmazken toplantının ardından alınacak önlemlere ilişkin bilgilendirme yapılması bekleniyor. İstanbul’da pandemi kurulu AFAD’da toplandı

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Valisi, İstanbul, AFAD, Genel

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İstanbul'da pandemi kurulu AFAD'da toplandı

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