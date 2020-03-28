İstanbul'da pandemi kurulu toplantısı sona erdi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya önderliğinde oluşturulan pandemi kurulu toplantısı sona erdi.
28.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:16
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya önderliğinde oluşturulan pandemi kurulu toplantısı sona erdi.
Yeni tip Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya önderliğinde oluşturulan pandemi kurulu İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) toplandı. Vali Yerlikaya başkanlığında başlayan toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantıda alınan kararlara ilişkin yazılı bir açıklama yapılacağı kaydedildi. - İSTANBUL
Yeni tip Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya önderliğinde oluşturulan pandemi kurulu İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) toplandı. Vali Yerlikaya başkanlığında başlayan toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantıda alınan kararlara ilişkin yazılı bir açıklama yapılacağı kaydedildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler: İstanbul Valisi, İstanbul, AFAD, Güncel