İSTANBUL'DA PANDEMİ KURULU TOPLANTISI SONA ERDİ
İstanbul DHAİstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında İl Pandemi Kurulu toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
04.04.2020 20:25 | Son Güncelleme: 04.04.2020 20:25
İstanbul DHA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında İl Pandemi Kurulu toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımla toplantının sona erdiğini duyurdu. Yerlikaya, "İl Pandemi Kurulu toplantımızı video konferans yöntemi ile gerçekleştirdik. Kurul üyelerimize teşekkür ediyorum. Öneriler, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda değerlendirilecek" dedi.
Görüntü dökümü:
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-Toplantıdan fotoğraflar
Kaynak: DHA
Etiketler: İstanbul Valisi, İstanbul, DHA, Güncel