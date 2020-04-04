İstanbul'da Pandemi Kurulu Toplantısı sona erdi
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında İl Pandemi Kurulu toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
04.04.2020 20:34 | Son Güncelleme: 04.04.2020 20:34
Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımla toplantının sona erdiğini duyurdu. Yerlikaya, "İl Pandemi Kurulu toplantımızı video konferans yöntemi ile gerçekleştirdik. Kurul üyelerimize teşekkür ediyorum. Öneriler, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda değerlendirilecek" dedi.- İstanbul
Kaynak: DHA