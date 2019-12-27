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İstanbul'da park halindeki TIR çalındı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde park halindeki TIR, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Hırsızlar TIR'a binerek kayıplara karışırken, o anlar çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

27.12.2019 22:12 | Son Güncelleme: 27.12.2019 23:13

'da park halindeki TIR'ın çalınmasıyla ilgili polis çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, hafriyat taşımacılığı yapan Soner Aktaş, 34 YS 2136 plakalı TIR'ı dün Mahallesi'ndeki evinin yakınlarında park etti.

Daha sonra evine giden Aktaş, bugün havanın yağışlı olması nedeniyle işe gitmedi. Öğleden sonra aracı kontrol etmek için dışarı çıkan Aktaş, TIR'ın yerinde olmadığını gördü.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Aktaş, aracın gece saatlerinde çalındığını belirledi. Aktaş, kamera kayıtlarıyla birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

"TAKSİT ÖDEME ZAMANI GELDİ"

Soner Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracını krediyle aldığını anlatarak, 10 kişilik ailesinin geçimini bu TIR sayesinde sağladığını ifade etti. Aktaş, "Taksit ödeme zamanı geldi. Nasıl ödeyeceğim? Zaten günlerdir hava yağışlı geçtiği için çalışamıyordum. Yetkililerden rica ediyorum. Aracımı bulsunlar." dedi.

Bu arada, güvenlik kamerası kayıtlarında, bir otomobilden inen 2 şüphelinin bir süre çevresinde inceleme yaptıkları TIR'ın kapısını saniyeler içinde açtıkları, aracı çalıştırarak olay yerinden ayrıldıkları görülüyor.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

TIR'IN ÇALINDIĞI ANLAR KAMERADA

TIR'ı çalan kişi veya kişilerin çalma anı çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızlık olayında, şüpheliler bir otomobille aracın park edildiği sokağa geldiği, araçtan inen iki şüphelinin TIR'ın çevresinde incelemelerde bulunduğu ve sonrasında TIR'a binerek olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da park halindeki TIR çalındı

Bağcılar, Kirazlı, Polis, Güncel

Kaynak: AA


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