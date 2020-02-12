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İstanbul'da park tartışması: Defalarca araca çarptı, bahçeye uçtu

İstanbul'da bir araç sürücüsü park yerini kapatan diğer araca defalarca çarptı. Daha sonra kaza basan sürücü apartmanın bahçesine uçtu. O anları ise çevredekiler kaydetti.

12.02.2020 13:51 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:12

Trafikte en büyük tartışma konularından birisi de otopark sorunu. Dün akşam yaşanan otopark tartışmasında sürücü, sinirini karşısındaki diğer otomobile defalarca çarparak atmaya çalıştı. Sonu ise hiç beklenmedik bir şekilde oldu.

OTOPARK GİRİŞİNİ KAPATAN SÜRÜCÜYE KIZDI

'da dün akşam saatlerinde bir sürücü, iddiaya göre otopark girişini aracıyla kapatan sürücüyle tartıştı.

YOLUNU KAPATAN ARACA DEFALARCA ÇARPTI

Öfkelenen sürücü aracına binip yolu kapatan otomobile çarpmaya başladı. Otomobile defalarca çarpan öfkeli sürücüyü kimse durduramadı.

GAZA BASINCA BAHÇEYE UÇTU

İleri geri yaparak otomobile çarpan sürücü, hızla gaza basınca apartmanın otoparkına uçtu. O anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

İstanbul'da park tartışması: Defalarca araca çarptı, bahçeye uçtu

İstanbul, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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