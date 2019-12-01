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İstanbul'da patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Gaziosmanpaşa'da patenli bir gencin otomobilin yanına takılarak yaptığı tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi.

01.12.2019 10:00 | Son Güncelleme: 01.12.2019 10:01
'da patenli bir gencin otomobilin yanına takılarak yaptığı tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi. Hem kendi hem de sürücülerin canını hiçe sayan genç kameralara yansıdı.
Gaziosmanpaşa Hekimsuyu Caddesi üzerinde patenli bir genç, trafikte seyir halinde olan otomobilin yanına takılarak bir süre yolculuk etti. Gencin tehlikeli yolculuğu görenlerin yüreklerini adeta ağzına getirdi. Patenli genç bu sorumsuz davranışıyla hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Olayda şans eseri bir kaza yaşanmazken, genç daha sonra otomobili bırakarak yoluna devam etti. Patenli gencin otomobilin yanına takılarak yaptığı tehlikeli yolculuk yoldaki bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, patenli genç otomobilin arkasına takılarak yolculuk ediyor, bir süre sonra otomobili bırakıp kendisi yola devam ediyor.
(Doğan Can Cesur/İHA)
İstanbul'da patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Gaziosmanpaşa, Güncel

Kaynak: İHA


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