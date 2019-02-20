İstanbul Büyükçekmece'deki Binada Patlama: 1 Ölü

Büyükçekmece'de bir apartmanda patlama meydana geldi. Patlamada bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Hürriyet Mahallesi Güvercin Sokak'ta bulunan 7 numaralı apartmanda yaşandı. Edinilen bilgilere göre apartmanda bulunan dairede büyük bir gürültü ile patlama meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Patlama sırasında dairede bulunan bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

PATLAMANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, patlamanın nedenine ilişkin çalışma başlattı. Vatandaşlar, patlamaya doğalgaz sızıntısının neden olduğunu iddia etti. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor. Sebebi henüz belirlenemeyen patlama çevredeki vatandaşlarda büyük korku ve paniğe neden oldu.

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği'nden de konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Valilik, "Büyükçekmece ilçemiz, Hürriyet Mahallesi, Güvercin Sokak, 7 numaralı binada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Söz konusu patlamada bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam etmektedir" ifadesine yer verdi.

Kaynak: İHA